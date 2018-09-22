Около 30 человек пострадали в торнадо в Канаде

Торнадо пронесся над канадской провинцией Онтарио вечером в пятницу, пострадали порядка 30 человек, двое доставлены в больницу в критическом состоянии.

Около 30 человек пострадали, из них пять получили серьезные травмы, сообщает интернет-версия канадской газеты The globe and mail.

Торнадо пронесся близ столицы провинции — Оттавы, повредив несколько домов и автомобилей. Ветер, скорость которого превышала 100 километров в час, срывал крыши, валил деревья и рекламные щиты, сносил автомобили, двигавшиеся по шоссе № 50. Без электричества остались 85 тысяч человек.

Более 1,5 тысячи человек были эвакуированы накануне шторма. Оставшиеся жители пережидали непогоду в подвалах домов. Однако порядка 30 человек все же получили травмы различной степени тяжести. Из пяти доставленных в больницу жителей провинции двое находятся в критическом состоянии.