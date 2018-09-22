Теракт на иранском параде: 10 убитых и 21 раненый

По меньшей мере десять человек, включая журналиста, погибли в субботу в результате теракта на юге Ирана.

"Не менее 10 человек погибли, еще 21 пострадал при теракте, совершенном во время военного парада в городе Ахваз", — сообщает частное информагентство Tasnim News Agency со ссылкой на местного чиновника.

Выстрелы по участникам парада велись из-за трибуны, уточняется в сообщении. По предварительным данным, нападавших было четверо. Двое из них были ликвидированы, остальных удалось задержать.

Ранее агентство сообщало о восьми погибших военных — участников парада. Все погибшие военные состояли в элитном Корпусе стражей исламской революции.

Пострадавшие доставлены в больницу. Часть из них находится в критическом состоянии, поэтому число жертв может увеличиться.