Александр Головин: я полностью восстановился после травмы

Российский полузащитник французского "Монако" Александр Головин, дебютировавший 21 сентября за клуб в чемпионате Франции против "Нима", сообщил, что полностью восстановился после травмы и готов работать на максимуме. Также он посетовал на потерю очков в домашнем матче.

"Хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были. Нам нужно набирать очки. Тем более в домашних встречах", — цитирует Головина РИА Новости.

Кроме того, футболист заявил, что полностью восстановился после травмы и готов приносить пользу команде. "Сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба", — добавил Головин.

Напомним, что российский полузащитник вышел на замену в матче "Монако" – "Ним" на 72-й минуте. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Головину отличиться не удалось.