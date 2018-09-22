Появились новые кадры теракта на военном параде в Иране

В субботу, 22 сентября, группа злоумышленников обстреляла участников военного парада, проходившего в городе Ахваз на юге Ирана.

Как сообщалось ранее, в результате террористической атаки погибло как минимум восемь военных из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Около 20 человек получили ранения.

Известно, что четверо боевиков, находившихся около трибуны, открыли огонь из огнестрельного оружия.

Двое нападавших были убиты, остальным удалось скрыться, однако, по данным ТАСС, через некоторое время они были задержаны.