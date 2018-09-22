Рогозин об окололунной станции: Россия не согласна на второстепенные роли

Россия не будет участвовать в проекте окололунной станции с США на тех условиях, которые проект предлагает сейчас. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с молодыми специалистами.

По словам Рогозина, Россия может создать свою лунную научную станцию совместно со странами БРИКС. "Будет российская лунная станция на луне или международная — это предмет переговоров", — отметил он. Кроме того, он напомнил, что Россия начинает непилотируемую лунную программу в 2021 году.

"На Байконуре у нас запланированы переговоры с главой NASA и там будем обсуждать как будущее Международной космической станции, так и другие проекты", — сказал Рогозин.

В сентябре 2017 года "Роскосмос" и NASA подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции. Она получила название Lunar Orbital Platform. Позже проект был назван просто The Gateway, сообщает РИА Новости.

В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции, причем по американским техническим стандартам и под американский скафандр. Россию такая роль не устроила.

Российская сторона, защищая применение своих стандартов, пыталась использовать опыт МКС, где станция разделена на отсеки. Однако американская делегация выступила резко против такого предложения.