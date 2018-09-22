Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех

Жителям Хакасии в воскресенье приходить на избирательные участки не нужно. Второй тур выборов переносится на две недели. Временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Почему он принял такое решение, и кто теперь претендует на пост главы республики?

Вместо дня тишины за сутки до открытия участков для голосования избирательная комиссия Хакасии проводит незапланированное совещание. Причина — отказ временно исполняющего обязанности главы Виктора Зимина от участия во втором туре выборов. Сообщение об этом распространили накануне вечером сразу после того, как он покинул телестудию во время прямого эфира дебатов, а сегодня Зимин выступил с обращением к жителям региона.

"Я принял решение. Я ухожу. Ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики", — заявил Зимин.

В первом туре Виктор Зимин набрал 32 процента голосов избирателей. Его главный конкурент — 30-летний коммунист Валентин Коновалов — обошел его на 10 процентов. За справедливоросса Андрея Филягина проголосовали чуть более 11 процентов жителей региона. Теперь, когда Зимин снял свою кандидатуру, во второй тур выходит Филягин.

Председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин пояснил: "Учитывая снятие своей кандидатуры Зиминым и наличие письменных заявлений Филягина и Коновалова о согласии на проведение по их кандидатурам повторного голосования, предлагается назначить на 7 октября повторное голосование по кандидатурам Филягина и Коновалова".

Решение Зимина стало неожиданностью для всех. Коммунист Валентин Коновалов откровенно говорит — бороться во втором туре со справедливороссом он совсем не рассчитывал.

"Это стало, конечно, неожиданностью, мы думали, что Виктор Михайлович пойдет до конца, вы знаете — партия призывала к его отставке, начиная с 2015 года, то, что мы так долго говорили — свершилось, но, конечно — то, что это произошло за день до голосования — спутало все карты. Мы будем бороться до конца, люди в нас, возможно, поверят", — сказал Коновалов.

Кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин тоже готов бороться до конца. Утром он, не затягивая, подал документы для участия в первом туре.

Выборы назначены на седьмое октября. Избирательные участки откроют свои двери, и жители региона выберут нового главу, а у кандидатов есть ровно две недели на агитацию и дебаты.