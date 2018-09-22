Месси назван лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций завершил голосование поклонников игры в ходе выборов лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Победителем стал аргентинец Лионель Месси, забивший за "Барселону" три гола голландскому ПСВ.

Месси опередил в голосовании трех других претендентов: Джеймса Милнера ("Ливерпуль"), Набиля Фекира ("Лион") и Поля Погба ("Манчестер Юнайтед"). Погба стал автором дубля в игре против "Янг Бойз" (3:0). Фекир записал на свой счет гол и передачу в матче с "Манчестер Сити" (2:1). Милнер забил мяч во встрече с "ПСЖ" (3:2).