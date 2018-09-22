Иран "быстро и решительно" ответит на теракт в Ахвазе

Иранские власти пообещали "быстро и решительно" ответить на теракт в Ахвазе.

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что террористов наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы. Он возложил ответственность "на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов".

В субботу во время военного парада в Ахвазе преступники, находившиеся за трибунами, открыли стрельбу. В результате погибли 11 человек, среди них – военнослужащие из элитного Корпуса стражей исламской революции и журналист. Еще 20 человек получили ранения.

Стрельба продолжалась десять минут. По данным ТАСС , нападавших было четверо, на них была надета военная униформа. Двое из них были ликвидированы, двое задержаны. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.