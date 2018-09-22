Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
22 сентября 201812:34

Иран "быстро и решительно" ответит на теракт в Ахвазе

Иранские власти пообещали "быстро и решительно" ответить на теракт в Ахвазе.

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что террористов наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы. Он возложил ответственность "на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов".

 

В субботу во время военного парада в Ахвазе преступники, находившиеся за трибунами, открыли стрельбу. В результате погибли 11 человек, среди них – военнослужащие из элитного Корпуса стражей исламской революции и журналист. Еще 20 человек получили ранения.

Стрельба продолжалась десять минут. По данным ТАСС , нападавших было четверо, на них была надета военная униформа. Двое из них были ликвидированы, двое задержаны. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Сейчас

09:08

Теракт на военном параде в Иране: есть жертвы

03:33

Марии Бутиной сменят режим содержания в американской тюрьме

22:06

Подростков чуть не убило током на железной дороге в Адыгее

21:03

В горах Кабардино-Балкарии разбился парапланерист из Москвы

19:54

В Балакове маршрутка сбила женщину с ребенком

19:38

Кандидат Зимин снялся с выборов губернатора Хакасии

17:07

В Донецке неизвестный бросил гранату в продуктовый магазин

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Иран "быстро и решительно" ответит на теракт в Ахвазе

Иран "быстро и решительно" ответит на теракт в Ахвазе

11 минут назад
Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех

Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех

24 минуты назад
Небензя о Сирии: мы не будем дуть в одну дуду с ЕС

Небензя о Сирии: мы не будем дуть в одну дуду с ЕС

1 час назад
Рогозин об окололунной станции: Россия не согласна на второстепенные роли

Рогозин об окололунной станции: Россия не согласна на второстепенные роли

46 минут назад
Папа Франциск заявил, что православные и католики "почти одинаковые"

Папа Франциск заявил, что православные и католики "почти одинаковые"

11 минут назад
Нефотогеничное сотрудничество: польский журналист не так снял двух президентов

Нефотогеничное сотрудничество: польский журналист не так снял двух президентов

5 часов назад
Китай отказался от торговых консультаций с США

Китай отказался от торговых консультаций с США

1 час назад
Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

17.09.2018 08:30
Марии Бутиной сменят режим содержания в американской тюрьме

Марии Бутиной сменят режим содержания в американской тюрьме

9 часов назад
Ущерб от урагана "Флоренс" в США составил около 50 млрд долларов

Ущерб от урагана "Флоренс" в США составил около 50 млрд долларов

8 часов назад
Летний биатлон. Ильченко выиграла спринт на чемпионате России

Летний биатлон. Ильченко выиграла спринт на чемпионате России

1 час назад
Екатерина Мечетина: в программе "КВАРТЕТ 4Х4" концентрация таланта зашкаливает

Екатерина Мечетина: в программе "КВАРТЕТ 4Х4" концентрация таланта зашкаливает

18 часов назад
Акция #ЯРОССИЯ присоединилась к футбольному фестивалю "Большие звезды светят малым" в Анапе

Акция #ЯРОССИЯ присоединилась к футбольному фестивалю "Большие звезды светят малым" в Анапе

23 часа назад
"Гаврош" старается сделать мир лучше

"Гаврош" старается сделать мир лучше

19.09.2018 08:35
Месси назван лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов

Месси назван лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов

4 минуты назад
В храме Христа Спасителя можно поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

В храме Христа Спасителя можно поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

23 минуты назад
Поп-звезда с мировым именем купила дом в ипотеку

Поп-звезда с мировым именем купила дом в ипотеку

1 час назад
Евгения Медведева: главное для меня – отличное самочувствие

Евгения Медведева: главное для меня – отличное самочувствие

1 час назад
Около 30 человек пострадали в торнадо в Канаде

Около 30 человек пострадали в торнадо в Канаде

1 час назад
В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову

В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову

3 часа назад
Фаворит президентской гонки в Бразилии отказался от участия в дебатах

Фаворит президентской гонки в Бразилии отказался от участия в дебатах

4 часа назад
Погода в Москве: идет последний день теплой осени

Погода в Москве: идет последний день теплой осени

4 часа назад
Чемпион мира по футболу лишен водительских прав

Чемпион мира по футболу лишен водительских прав

5 часов назад
Американский эксперт: Россия и Турция удержат США от безответственных действий

Американский эксперт: Россия и Турция удержат США от безответственных действий

5 часов назад
НХЛ. Очки Зыкова и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Вашингтон"

НХЛ. Очки Зыкова и Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Вашингтон"

6 часов назад
МИД Франции: Париж не хочет изоляции РФ, а рассчитывает на сотрудничество

МИД Франции: Париж не хочет изоляции РФ, а рассчитывает на сотрудничество

6 часов назад
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал видео с Хоакином Фениксом в образе Джокера

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал видео с Хоакином Фениксом в образе Джокера

7 часов назад
В США латыша осудили на 14 лет за создание антивируса-шпиона

В США латыша осудили на 14 лет за создание антивируса-шпиона

9 часов назад
Американцы нашли подлодку, которую Аргентина потеряла в прошлом году

Американцы нашли подлодку, которую Аргентина потеряла в прошлом году

10 часов назад
Провокационное видео "Белых касок" в Сирии опубликовано и сразу же удалено

Провокационное видео "Белых касок" в Сирии опубликовано и сразу же удалено

13 часов назад
Битва мнемотехников и чудо-собака: "Удивительные люди" покажут невероятное шоу

Битва мнемотехников и чудо-собака: "Удивительные люди" покажут невероятное шоу

15 часов назад
Лолита Милявская выиграла суд у своего бывшего продюсера

Лолита Милявская выиграла суд у своего бывшего продюсера

18 часов назад
1 507
Бабье лето: как долго на российском рынке продлится оптимизм?

Бабье лето: как долго на российском рынке продлится оптимизм?

18 часов назад
Женщины-воины и новое прочтение Одиссеи

Женщины-воины и новое прочтение Одиссеи

19 часов назад
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

20.09.2018 21:58
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

19.09.2018 21:50