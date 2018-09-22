52-летний голливудский актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры, сообщило агентство "Укринформ".

Болдуин поделился планами съемок фильма на Украине. К съемкам планируется приступить в 2020 году. Кастинг проведут в том числе и среди студентов университета. На церемонии назначения Болдуин призвал студентов создавать фильмы "о больших ценностных идеях".

Стивен Болдуин — американский актер, младший из четырех "звездных братьев" (Алек, Дэниел и Уильям). Его фильмография насчитывает более 140 работ, среди которых фильмы "Подозрительные лица", "Трое", "Схватка в небе" и "Рожденный четвертого июля" и сериалы "C.S.I. Место преступления" и "Бэтмен будущего".

В США Стивен Болдуин обвинялся в неуплате налогов с 2008-го по 2010 год. Всего он задолжал государству около 350 тысяч долларов.