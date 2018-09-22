Жители Канады публикуют видео торнадо, бушевавшего в Онтарио и Квебеке

Очевидцы, оказавшиеся на пути торнадо, "ударившего" по канадским провинциям Онтарио и Квебек вечером в минувшую пятницу, 21 сентября, публикуют в сети кадры, запечатлевшие буйство стихии.

Напомним, что накануне непогода пришла на восток центральной части Канады. Скорость ветра, срывавшего крыши домов, валившего деревья, линии электропередач и рекламные щиты, достигал ста километров в час. Десятки тысяч местных жителей остались без электричества.

В результате природного катаклизма пострадало 30 человек, пять из них госпитализированы. Отмечается, что двое травмированных находятся в критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, власти провели эвакуацию – более полутора тысяч человек покинули дома.

Те, кто по различным причинам не стал покидать свое жилье, пережидали шторм в подвалах зданий.