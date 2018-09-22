Тяжелые переговоры: Путин и Лукашенко обсудили болезненные вопросы

Белорусско-российские переговоры, которые прошли 21 сентября в Сочи, были тяжелыми, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выступая на совещании 22 сентября в Минске, он рассказал, что переговоры продолжались более шести часов, и основную их часть Лукашенко провел с президентом России Владимиром Путиным один на один. "Это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", — приводит слова белорусского лидера госагентство БелТА.

Как сообщил Лукашенко, Минск и Москва пришли к полному пониманию по вопросам взаимных поставок сельхозпродукции и в течение недели выработают "индикативный баланс" (соответствующий план). По его словам, по вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в РФ, "есть полное понимание".

В центре внимания были также политическое взаимодействие и украинская тематика. "В очень позитивном ключе был диалог", — прокомментировал Лукашенко эту часть переговоров. По словам белорусского президента, он и Путин обсуждали взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также дальнейшее строительство Союзного государства. Как отметил Лукашенко, конкретные вопросы, связанные с этими организациями, будут обсуждаться на саммите глав стран СНГ в Душанбе через неделю, а также 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Белоруссии и России, в котором примут участие президенты и премьеры обеих стран.

Глава государства рассказал также о том, что Белоруссия в ближайшее время получит шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере200 миллионов долларов. "Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой — это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства", — добавил Лукашенко.

Кроме того, по словам президента, не было "отторжения никакого" и в вопросе о рефинансировании долга в 1 миллиард долларов, для чего, российская сторона может предоставить белорусской госкредит. Минск также предложил Москве рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки по нему, продолжил президент.

Самым главным вопросом, который обсуждался в ходе переговоров, Лукашенко назвал проблемы возврата денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет, а также вопрос переработки в Белоруссии темных нефтепродуктов, например, мазута. Белоруссия и Россия, по словам Лукашенко, выработали два варианта решения этих вопросов.