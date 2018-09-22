Американская разведка объяснила, почему "Булаву" не получится перехватить

К 2024 году российские межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" будут оснащены гиперзвуковыми ядерными блоками, которые не сможет перехватывать американская система ПРО. Об этом рассказал американский телеканал CNBC со ссылкой на анонимный источник, знакомый с докладом разведслужб США.

По информации этого источника, к 2024 году каждая из имеющихся и планируемых к вводу в строй восьми новейших российских стратегических атомных подводных лодок класса "Борей", с 16 пусковыми установками будет способна нанести удар ракетами "Булава" с боевой частью, оснащенной 10 гиперзвуковыми маневрирующими ядерными блоками индивидуального наведения.

Именно эти маневрирующие боевые блоки в составе моноблочных и разделяющихся головных частей российских межконтинентальных баллистических ракет обессмысливают создаваемую США систему глобальной ПРО. CNBC называет это козырем, который может в последний момент изменить правила игры и вынудить американцев к компромиссу.

Мощность каждого такого гиперзвукового маневрирующего блока разведслужбы США оценивают в 100-150 килотонн, что более чем в 10 раз выше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Скорость такого гиперзвукового блока, способного менять траекторию полета по высоте и курсу, будет достигать 5-6 чисел Маха — то есть, примерно в 5-6 раз превышать скорость звука.

Командующий Стратегическим командованием США генерал ВВС Джон Хайтен заявил в марте на заседании сенатского комитета по вооруженным силам, что у Соединенных Штатов сейчас нет какой-либо защиты от применения против них такого оружия. Таким образом, американцам остается полагаться лишь на имеющиеся в их арсенале средства сдерживания, передает "Интерфакс".