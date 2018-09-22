Захарова уточнила, кто для нее белорусы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в отношении белорусов уместнее всего употреблять слово "братья", а не "коллеги" или "друзья".

В эфире телеканала "Беларусь 1" она отметила, что у России и Белоруссии очень тесный и плотный контакт, а слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса. "Давайте говорить по-настоящему, как оно есть", — предложила она. Как сообщает РИА Новости, Захарова добавила, что тесные Москвы и Минска доказываются "на практике" и существуют "не только в теоретических подходах".

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что наши страны являются "ангелами-хранителями" друг для друга. "Мы народы от одного корня, мы родные люди. Отсюда наша ангельская роль", — заметил он.

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Они обсудили взаимодействие двух стран, а также международные вопросы.