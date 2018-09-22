Умер декан истфака МГУ Иван Тучков

Декан исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Иван Тучков скончался на 63-м году жизни, передает ТАСС. Сведения о смерти декана подтвердили в пресс-службе вуза.

Тучков работал на истфаке МГУ с 1981 года, после окончания университета и аспирантуры. В 2007 году возглавил кафедру всеобщей истории искусства того же факультета, пост декана занял осенью 2015 года.

Читал курсы лекций по искусству на своем родном факультете, а также на философском и экономическом факультетах МГУ, кроме того, преподавал в РГГУ.