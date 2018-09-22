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22 сентября 201814:19

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в 2018 году

EPA

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене может быть признана лучшей легкоатлеткой Европы уходящего года. Европейская легкоатлетическая ассоциация включила россиянку в число претендентов в данной номинации.

Соперничать с Ласицкене станут еще девять спортсменок, среди которых можно выделить польскую метательницу молота Аниту Влодарчик, греческую прыгунью с шестом Екатерини Стефаниди, а также хорватскую метательницу диска Сандру Перкович.

Голосование в социальных сетях завершится 5 октября.

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