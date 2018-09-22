Чемпион мира Жиру остается трансферной целью "Бешикташа"

Форвард футбольной сборной Франции и лондонского "Челси" Оливье Жиру остается одной из главных трансферных целей турецкого "Бешикташа". Ранее об интересе клуба к игроку сообщалось в январе, но тогда француз подписал контракт с "аристократами" сроком на 1,5 года.

Тем не менее, клуб из Стамбула не потерял интерес к игроку, который в июле вместе со сборной выиграл в России чемпионат мира, сообщает издание Fanatik. Турки скорее всего начнут переговоры с лондонцами зимой, за полгода до окончания соглашения Жиру.

Но переход игрока может состояться и будущим летом в роли свободного агента. Рыночная стоимость 31-летнего футболиста после World Cup-2018 несколько повысилась, хотя в России Жиру не забил ни одного гола, и составляет от 18 до 20 млн евро.