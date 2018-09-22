Скандальное фото Дуды и Трампа: уволенный сммщик "Белсата" заявил, что "ситуация - дно"

Уволенный за публикацию совместного фото президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа сотрудник польского телеканала Belsat Иван Шило охарактеризовал ситуацию как "дно", добавив, что руководители не должны увольнять других из-за своих ошибок. На фото политики подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, при этом Дональд Трамп сидит за столом, а Анджей Дуда стоит, склонившись. Руководство канала сочло, что кадр оскорбляет президента Польши и саму страну.

Фото первым разместил в "Твиттере" президент США. Затем Шило разместил его на своей странице в "Фейсбуке", подписав: "Слева — президент Польши". По словам уволенного сотрудника, на следующий день после публикации его без каких-либо объяснений удалили из всех рабочих чатов и забрали все права доступа.

Today, it was my great honor to welcome @prezydentpl Andrzej Duda of Poland to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/VdsTYdq9MN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2018 г.



Белорус Иван Шило в течение двух лет работал на "Белсат", который финансируется польским МИД и своей миссией называет продвижение демократии, передает "Европейская правда". Критики польского президента обвинили его в том, что он позволил унизить себя и Польшу: мол, даже на церемонии подписания меморандума Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном оба лидера сидели. Некоторые утверждают, что со своей задачей в этой ситуации не справился польский МИД.

Директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что договор о военном сотрудничестве с США имеет огромное значение для безопасности Польши и "это одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток сотрудников "Белсата". При этом мать Ромашевской-Гузы — советник президента Польши.

Заместитель директора телеканала Алексей Дикавицкий отметил, что Шило уволили "не за шутку о польском президенте", а за "неподобающее поведение в отношении своих коллег и всей фирмы". Однако увольнение сотрудника "Белсата" уже само по себе стало поводом для шуток в соцсетях.