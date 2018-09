Скандальное фото Дуды и Трампа: уволенный сммщик "Белсата" заявил, что "ситуация - дно"

Уволенный за публикацию совместного фото президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа сотрудник польского телеканала Belsat Иван Шило охарактеризовал ситуацию как "дно", добавив, что руководители не должны увольнять других из-за своих ошибок. На фото политики подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, при этом Дональд Трамп сидит за столом, а Анджей Дуда стоит, склонившись. Руководство канала сочло, что кадр оскорбляет президента Польши и саму страну.

Фото первым разместил в "Твиттере" президент США. Затем Шило разместил его на своей странице в "Фейсбуке", подписав: "Слева — президент Польши". По словам уволенного сотрудника, на следующий день после публикации его без каких-либо объяснений удалили из всех рабочих чатов и забрали все права доступа.

Today, it was my great honor to welcome @prezydentpl Andrzej Duda of Poland to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/VdsTYdq9MN