Украинец Усик поддержал Поветкина перед поединком с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик пожелал россиянину Александру Поветкину хорошего выступления в бою с англичанином Энтони Джошуа. Напомним, что 22 сентября состоится поединок между российским и британским спортсменами за звание чемпиона WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе.

"Передаю привет из Лондона. Поединок Поветкин – Джошуа. Сане – хорошего выступления", — заявил Усик в видеообращении на странице военно-патриотического клуба "Комбат" в Instagram.

Бой между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа пройдет 22 сентября на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли".