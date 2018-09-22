Трагедия на озере Виктория: 196 человек погибли из-за резкого поворота парома

Крушение парома на озере Виктория на севере Танзании, в котором погибли по меньшей мере 196 человек, произошло из-за того, что рулевой сделал слишком резкий поворот, после которого судно перевернулось. О предварительных причинах трагедии пишут местные СМИ, передает РИА Новости.

Журналисты сообщают со ссылкой на интервью выживших пассажиров парома государственному телевидению Танзании, что рулевой во время приближения судна к причалу говорил по мобильному телефону. Пассажиры советовали мужчине закончить разговор и сосредоточиться на управлении паромом, однако он не послушал. В результате судно начало заходить к причалу "с неправильной стороны": оно направилось влево от причала, тогда как высадка должна была проходить с правой стороны. Чтобы исправить оплошность, рулевой сделал резкий поворот, из-за чего судно накренилось на одну сторону, выбросив за борт часть людей и груза. А затем оно наклонилось в другую сторону, после чего ушло под воду со всеми, кто был на борту.

Паром перевернулся в минувший четверг, 20 сентября, в 50 метрах от причала на острове Юкора. Он был перегружен: на борту, по разным данным, находились 200 или 400 человек, а также груз: мешки с кукурузой, бананы, цемент и т.д.

Как заявил в связи с трагедией президент Танзании Джон Магуфули, по предварительной информации, на борту не было капитана, а рулевой не имел необходимого опыта управления паромом. В стране объявлен четырехдневный траур.