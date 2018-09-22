Западная коалиция спрятала главарей ИГ

Действующая в Сирии так называемая международная коалиция под руководством США вывезла вертолетами из сирийской провинции Дейр-эз-Зор некоторое число лидеров террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). По сообщению сирийского информационного агентства САНА, вертолеты забрали боевиков в окрестностях селения аль-Марашда в районе Абу-Кемаль на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Количество вывезенных из аль-Марашды лидеров боевиков не уточняется. Агентство сообщает, что их вывезли в неизвестном направлении.

В июне военно-воздушные силы возглавляемой США коалиции нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Абу-Кемаль. Есть погибшие и раненые, их количество не уточняется. При этом Пентагон отверг свою причастность к атаке.