Блокировка Telegram: компромисс еще возможен

Cпецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает возможной договоренность между Роскомнадзор и руководством мессенджера Telegram. По словам Пескова, полная блокировка чего-либо в Интернете невозможна, но и полная бесконтрольность ресурса со стороны государства недопустима, пишет РИА Новости. "Компромисс по-прежнему остается на повестке дня", — сказал Песков.

Как пояснил Песков журналистам, на сегодняшний день "ни одно ведомство в мире не располагает возможностями для полноценной блокировки какого-либо сервиса".

Роскомнадзор, исполняя решение Таганского суда Москвы, пытается заблокировать работу мессенджера в России 16 апреля этого года.