Тема:
Ситуация вокруг КНДР 1 час назад
США пока считают КНДР ядерной угрозой всему миру
Северная Корея все еще представляет ядерную угрозу для всего мира. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Журналист британской вещательной корпорации BBC спросил Помпео, можно ли сейчас говорить о том, что ядерной угрозы КНДР миру больше нет.
"Нет, до сих пор существует угроза. У нас еще есть работа", — ответил он.
При этом он добавил, что уровень угрозы снизился, сообщает ТАСС. По его мнению, Дональд Трамп стал президентом США, "мир был ближе к войне с Северной Кореей, чем сегодня".
В июне 2018 года в Сингапуре состоялась первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Среди тем переговоров был вопрос о ядерном разоружении на Корейском полуострове. Недавно была начата подготовка новой встречи двух лидеров.
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