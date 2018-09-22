Перевернувшийся фургон едва не протаранил трамвай в Ижевске. Видео

В объектив автомобильного регистратора очевидца попал момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 22 сентября, на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске.

На записи видно, что водитель фургона по неустановленной пока причине не справился с управлением.

Его транспортное средство завиляло из стороны в сторону, после чего выехало на за пределы дороги на пути, где и перевернулось, едва не задев стоявший на светофоре трамвай.

Сведений о пострадавших в результате аварии не поступало.