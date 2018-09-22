Глушаков и Ещенко приняли участие в игре молодежки "Спартака" с ЦСКА

Встреча восьмого тура молодежного чемпионата России между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Опальные игроки основной команды хавбек Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко провели на поле 90 минут.

В составе победителей мячи забили Даниил Петрунин и Данила Прошляков. У проигравших единственный гол оказался на счету Данилы Янова.

Напомним, что Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом команды после скандала в соцсети: спартаковцы поставили лайки известному актеру Дмитрию Назарову, который опубликовал пост с критикой наставника "Спартака" итальянца Массимо Карреры.