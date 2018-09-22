Двое погибших и 17 пострадавших: в Турции разбился автобус со школьниками

В субботу, 22 сентября, в турецкой провинции Коджаэли на северо-западе страны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего школьников на мероприятие в Стамбул.

По предварительной информации, автобус выехал за пределы проезжей части, врезался в придорожное ограждение и перевернулся.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента погибли два человека, еще 17 – получили травмы различной степени тяжести.

Водители, оказавшиеся поблизости от места ЧП, вызвали спасателей и медиков, организовавших доставку пострадавших в больницу.

Полиция изучает обстоятельства инцидента.