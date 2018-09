Клуб НХЛ из Торонто подписал 18-летнего россиянина

Команды Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону в ходе которой проводят выставочные матчи и пробуют новичков. Кулб "Торонто Мейпл Ливз" подписал трехлетний контракт с российский форвардом Семеном Дер-Аргучинцевым.

.@SportChek Player Alert: The @MapleLeafs have signed forward Semyon Der-Arguchintsev to a three-year entry-level contract.



