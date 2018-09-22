Клуб НХЛ из Торонто подписал 18-летнего россиянина

Команды Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону в ходе которой проводят выставочные матчи и пробуют новичков. Кулб "Торонто Мейпл Ливз" подписал трехлетний контракт с российский форвардом Семеном Дер-Аргучинцевым.

В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев играл за команду "Питерборо" в хоккейной юниорской лиге штата Онтарио и был выбран "Торонто" на драфте-2018 под общим 76-м номером. Теперь у него появился шанс сыграть за "кленовые листья" в регулярном чемпионате.