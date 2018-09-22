В Донбассе украинские военные обстреляли автобус с пассажирами

Рейсовый автобус с жителями провозглашенной Луганской народной республики утром в субботу попал под обстрел украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель народной милиции Андрей Марочко.

Он рассказал, что автобус, следовавший из Первомайска в населенный пункт Марьевка, был обстрелян из крупнокалиберного пулемета в районе поселка Михайловка (Золотое-5). В салоне было около 15 человек, к счастью, никто из них не пострадал. Одной из пуль разбито стекло автобуса, пишет РИА Новости.

Ранее в субботу Марочко опроверг сообщения ряда украинских СМИ о том, что подразделения Вооруженных сил Украины взяли под свой контроль хутор Вольный в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. Он заявил, что что подразделения народной милиции ЛНР остаются на ранее занимаемых позициях, а Золотое-4 находится под контролем украинских силовиков с 2014 года.