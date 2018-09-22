В Саратове грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу с малышом. Видео

Днем в субботу, 22 сентября, на проспекте Строителей в Саратове произошла авария с участием пешеходов, попавшая в объектив регистратора очевидца.

Автомобиль, из которого велась съемка, остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Через несколько мгновений со встречной полосы выехал "КамАЗ", водитель, которого, судя по всему, не сумел своевременно остановиться и решил таким образом избежать столкновения с попутными транспортными средствами.

Грузовик сбил мужчину, переходившего через проезжую часть с ребенком, к счастью, не задев малыша, потерявшего равновесие от столкновения со взрослым, отлетевшим в сторону после удара машиной.

Кроме того, под колеса "КамАЗа" едва не угодила женщина, также оказавшаяся в тот момент на "зебре".

По утверждению автора ролика, никто из участников инцидента не получил серьезных травм.