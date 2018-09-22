Тренер "Динамо" Хохлов: результат игры с "Анжи" закономерен

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов признал поражение от махачкалинского "Анжи" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу закономерным. По его словам, бело-голубые не смогли должным образом настроиться на соперника, за что и поплатились.

"Решили, что на классе, не прилагая усилий, сможем выиграть. Закономерный результат. Мы не создали "Анжи" никаких трудностей", — приводит слова Хохлова РИА Новости.

Напомним, что в встреча в подмосковных Химках между московским "Динамо" и махачкалинским "Анжи" завершилась победой в пользу гостей со счетом 1:0.