Выскочивший на трассу лось едва не устроил ДТП под Ярославлем. Видео

Внимательный водитель благополучно избежал столкновения с лосем, выскочившим на трассу под Ярославлем.

На записи, сделанной регистратором, видно, что животное "стартовало" с обочины в тот момент, когда обзор водителя легковушки был ограничен грузовиком, двигавшимся в правом ряду.

Тем не менее, автомобилист сумел сориентировать в ситуации и уклонился от столкновения с сохатым, грациозно перепрыгнувшим разделительное ограждение и скрывшимся прочь.

"Повезло обоим", — подвел итог своему приключению, произошедшему в минувшую пятницу, 21 сентября, автор ролика.