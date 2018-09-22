Немецких инвесторов "сердечно пригласили" на Украину

Украина открыта для зарубежных инвестиций в газовую отрасль и приглашает энергетические компании ФРГ вкладывать в нее свои средства, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Сердечно приглашаю германские энергоконцерны инвестировать в нашу газовую отрасль", — сказал он в интервью одной из немецких газет. Слова украинского лидера приводит ТАСС.

Порошенко предложил бизнесменам из Германии при желании самим контролировать менеджмент и отметил, что "наши двери открыты".

Президент Украины также затронул тему строительства газопровода "Северный поток-2", указав, что этот трубопровод "не имеет смысла с экономической точки зрения". По его мнению, реализация проекта является попыткой России "ослабить Украину".

Порошенко напомнил, что Украина располагает солидными мощностями для того, чтобы поставлять российский газ в Западную Европу. "Это 146 миллионов кубических метров газа, из которых сейчас мы используем лишь немногим более 90 миллионов", — сказал он.

Между тем на прошлой неделе Порошенко заявил, что деньги, который Киев получает от транзита российского газа, идут на нужды обороны. Он считает, что именно по этой причине Россия пытается перевести транзит на альтернативный маршрут.