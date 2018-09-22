Казанский "Рубин" вырвал ничью у тульского "Арсенала" в конце матча

В Туле завершился матч восьмого тура чемпионата России по футболу между местным "Арсеналом" и казанским "Рубином". Хозяева поля не смогли удержать победу, пропустив мяч уже в добавленное время. Итоговый счет — 2:2.

На 14-й минуте защитник "Арсенала" Кадри Мохаммед точным ударом головой вывел туляков вперед. В целом первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля.

После перерыва Зелимхан Бакаев увеличил преимущество "Арсенала", удачно сыграв на добивании. Практически тут же Игорь Коновалов отыграл один мяч. А Хорен Байрамян и вовсе мог сравнять счет, однако не сумел с пенальти пробить Артура Нигматуллина.

И все же гости добились своего. Филип Уремович уже в добавленное время забил гол, спасший "Рубин" от поражения.

В чемпионате России "Рубин" занимает шестое место, набрав 11 баллов. "Арсенал" расположился на десятой строчке с 9 очками.