Киев решил оценить имущество УПЦ Московского патриархата

Чиновники Министерства культуры Украины планируют оценить имущество Украинской православной церкви (УПЦ), не дожидаясь решения об автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на копию письма о том, что украинским Минкультом уже созданы комиссии для оценки имущества ряда религиозных объектов в Сумской области.

В частности, вскоре будет описано имущество Спасо-Преображенского храма в Глухове Сумской области. Протоирей этого храма Алексей Родионов утверждает, что храм и право собственности на него было передано верующим УПЦ еще в 1991 году и переписи не подлежит. А требования чиновников Минкульта являются незаконными, считает священник.

По его данным, подробные сообщения разосланы и другим религиозным общинам Украинской православной церкви. Ранее глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет неоднократно заявлял о претензиях на главные святыни православия — Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

С просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви президент Украины Петр Порошенко обратился весной 2018 года к патриарху Константинопольскому Варфоломею. 22 апреля синод Константинопольского патриархата рассмотрел прошение и принял решение обсудить вопрос с церквями православного мира. В начале сентября Варфоломей назначил двух экзархов (наместников) на Украине в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской церкви.

В настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры: киевский патриархат и украинская автокефальная православная церковь.