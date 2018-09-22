США пустили "пулю в сердце отношений" с Палестиной

Решение США закрыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне является "пулей в сердце двусторонних отношений", убежден бывший руководитель миссии ООП Хусам Зомлот.

Данное решение нынешней американской администрации он назвал "политической, дипломатической некомпетентностью высшего разряда". Этот шаг будет иметь серьезные последствия для отношений США и Палестины, предупредил Зомлот.

По словам экс-главы миссии, американские власти аннулировали визы членов его семьи, срок действия которых должен был закончиться только в 2022 году. Семья Зомлота уже покинула страну. Сам дипломат был отозван в Рамаллу еще в мае, сразу после открытия американского посольства в Иерусалиме, напоминает ТАСС.

Как сообщили источники в палестинском МИД, президент Палестины Махмуд Аббас собирается подписать указ о назначении Зомлота палестинским эмиссаром в Лондоне.

Госдепартамент США объявил о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне на прошлой неделе. Как пояснила руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт, решение принято после того, как руководство ООП осудило план США по урегулированию отношений Палестины с Израилем и фактически отказалось от сотрудничества в этом вопросе.