Украина обвинила Россию в войне и вмешательстве в выборы

Россия с помощью пропаганды и дезинформации ежедневно вмешивается во внутренние дела Украины — в частности, влияет на политические силы в преддверии президентских выборов 2019 года. С таким обвинением выступил в интервью немецкой Rheinische Post украинский президент Петр Порошенко.

Война в Донбассе стоит человеческих жизней, но "эта другая война" как минимум так же опасна, заявляет Порошенко, потому что она направлена на раскол Украины. И не только Украины, но и Германии, говорит он, так как Германия "всегда была верна Украине в эти трудные годы". При этом, по словам Порошенко, власти Украины осуществили за последние четыре года больше реформ, чем за 20 лет до этого — и это в военное время.

Порошенко также традиционно выступил против строительства газопровода "Северный поток — 2", назвав проект бессмысленным с точки зрения экономики. Этот трубопровод — российская попытка ослабить Украину, получающую сейчас около 3 миллиардов долларов в год за транзит газа в Европу.

Украина, по словам Порошенко, остается приверженной вступлению в Евросоюз и НАТО, и даже закрепила эту политическую цель в своей конституции. При этом, говорит украинский президент, впервые за 300 лет истории Украины большинство ее населения поддерживают эту цель. Еще пять лет назад, по его словам, ситуация была совсем другой, и этим изменением настроений в обществе Киев обязан Путину.