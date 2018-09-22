Крушение парома на озере Виктория: погибших уже 209

Число жертв крушения парома на танзанийском озере Виктория возросло до 209 человек. Ранее сообщалось о 196 погибших.

Как уточняет РИА Новости, судно перевернулось в результате резкого поворота, ошибки при причаливании и перегруза. Выжившие рассказали, что в момент трагедии рулевой вдобавок был занят телефонным разговором.