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22 сентября 201819:18

СКА обыграл "Локомотив", одержав шестую победу подряд

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Центральная встреча игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошла в Ярославле. Местный "Локомотив" противостоял санкт-петербургскому СКА, набравшему в последнее время неплохой ход. Гости обыграли хозяев льда со счетом 2:0, одержав шестую победу подряд.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Зато после перерыва хоккеисты СКА дважды огорчили вратаря "железнодорожников" Илью Коновалова. Авторами шайб стали Николай Прохоркин и Виктор Тихонов.

В третьем периоде соперникам отличиться не удалось. Вратарь СКА Игорь Шестеркин вторую игру подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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