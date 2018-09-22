СКА обыграл "Локомотив", одержав шестую победу подряд

Центральная встреча игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошла в Ярославле. Местный "Локомотив" противостоял санкт-петербургскому СКА, набравшему в последнее время неплохой ход. Гости обыграли хозяев льда со счетом 2:0, одержав шестую победу подряд.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Зато после перерыва хоккеисты СКА дважды огорчили вратаря "железнодорожников" Илью Коновалова. Авторами шайб стали Николай Прохоркин и Виктор Тихонов.

В третьем периоде соперникам отличиться не удалось. Вратарь СКА Игорь Шестеркин вторую игру подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности.