Опубликован рейтинг самых опасных городов мира

Самым опасным городом в мире признали Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Вывод сделан по итогам исследования "Индекс преступности-2018", проведенного экспертами исследовательского портала Numbeo.

Рейтинг состоит из 327 позиций, в пятерку городов с наивысшим уровнем преступности в 2018 году также вошли Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).

Москва в этом списке занимает 144-е место, Санкт-Петербург — 198-е. В первую сотню рейтинга самых опасных городов мира не попал ни один российский город. Зато там оказались индийская столица Дели (60-е место), Вашингтон (67-е место), вьетнамский Хошимин (70-е место) и Рим (82-я строчка рейтинга).

А вот самыми безопасными городами мира эксперты назвали Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар), Базель (Швейцария), Сингапур и канадский Квебек.