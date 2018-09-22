С Иваном Тучковым простятся 25 сентября

Прощание с деканом истфака МГУ Иваном Тучковым, умершим утром 22 сентября в возрасте 62 лет, пройдет во вторник, 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. В 9:00 в этот день в холле Дома культуры в главном здании МГУ состоится гражданская панихида, в 11:00 пройдет отпевание покойного в Храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, а в 14:00 — прощание в Митинском крематории на 6-м километре Пятницкого шоссе.

Иван Иванович Тучков в 1978 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, а в 1981-м — аспирантуру, после чего работал на истфаке МГУ. В 2007 году он возглавил на факультете кафедру всеобщей истории искусства, а осенью 2015 года занял пост декана.

Он читал курсы лекций по искусству на своем родном истфаке, а также на философском и экономическом факультетах МГУ, также преподавал в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). В числе прочего он был председателем ученого совета исторического факультета и членом ученого совета Московского университета, а также членом высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, передает ТАСС.