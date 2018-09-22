Новости В мире

Все видео этой рубрики
22 сентября 201822:20

Пьяный дебош в самолете стоил должности замминистра труда Киргизии

Global Look Press

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отправил в отставку заместителя министра труда и социального развития Зууркан Каденову, передает "Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Там причин увольнения высокопоставленной чиновницы не назвали, однако местные СМИ пишут, что оно связано с пьяным дебошем в самолете. Журналисты, в свою очередь, ссылаются на публикацию в соцсети депутата парламента Аиды Исмаиловой, которая рассказала об инциденте, произошедшем в субботу утром на борту лайнера казахстанской авиакомпании, который должен был вылететь рейсом Сеул-Алматы.

По сведениям парламентария, киргизская чиновница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, скандалила с членами экипажа, отказывалась покидать самолет, показывала всем свой дипломатический паспорт. После долгих уговоров женщину вывели, и самолет улетел без нее с задержкой на несколько часов.

Депутат Исмаилова не назвала фамилию дебоширки, однако позднее посольство Киргизии в Южной Корее подтвердило, что нарушительницей порядка на борту стала Каденова. Со своей стороны пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева заявила, что, если информация подтвердится, премьер-министру поручено принять в отношении Каденовой "соответствующие меры".

Сейчас

23:57

Британский самолет провел разведку вблизи Крыма и Краснодарского края

23:17

Mercedes врезался в стену Музея городского быта в Угличе

20:22

Командующий военно-морскими силами Китая отозван из США

20:20

Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону РФ

17:24

В Донбассе украинские военные обстреляли автобус с пассажирами

17:20

Посла США вызвали в китайский МИД из-за связанных с Россией санкций

15:48

Западная коалиция спрятала главарей ИГ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Песков: Россия может сама построить "Северный поток-2" в случае санкций

Песков: Россия может сама построить "Северный поток-2" в случае санкций

11 минут назад
Помпео: Вашингтону приходится противостоять "злонамеренным действиям" Москвы

Помпео: Вашингтону приходится противостоять "злонамеренным действиям" Москвы

50 минут назад
Меркель стала главной гордостью немцев

Меркель стала главной гордостью немцев

2 часа назад
Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону РФ

Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону РФ

3 часа назад
ЦБ повысил ставку, чтобы избежать резкого роста цен

ЦБ повысил ставку, чтобы избежать резкого роста цен

2 часа назад
Mercedes врезался в стену Музея городского быта в Угличе

Mercedes врезался в стену Музея городского быта в Угличе

31 минута назад
Тяжелые переговоры: Путин и Лукашенко обсудили болезненные вопросы

Тяжелые переговоры: Путин и Лукашенко обсудили болезненные вопросы

10 часов назад
Памфилова рассказала, чем в этом году пытались подкупить россиян

Памфилова рассказала, чем в этом году пытались подкупить россиян

3 часа назад
Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

17.09.2018 08:30
Западная коалиция спрятала главарей ИГ

Западная коалиция спрятала главарей ИГ

7 часов назад
Фигурное катание. Коляда выиграл турнир в Словакии, Воронов стал вторым

Фигурное катание. Коляда выиграл турнир в Словакии, Воронов стал вторым

38 минут назад
Пьяный дебош в самолете стоил должности замминистра труда Киргизии

Пьяный дебош в самолете стоил должности замминистра труда Киргизии

1 час назад
Кораблекрушение на озере Виктория: чудесное спасение моряка

Кораблекрушение на озере Виктория: чудесное спасение моряка

1 час назад
Трамп спровоцировал флешмоб, посвященный изнасилованиям

Трамп спровоцировал флешмоб, посвященный изнасилованиям

2 часа назад
В столичном метро погибла девушка

В столичном метро погибла девушка

1 час назад
Командующий военно-морскими силами Китая отозван из США

Командующий военно-морскими силами Китая отозван из США

3 часа назад
Массовое убийство на иранском параде: уточненные данные

Массовое убийство на иранском параде: уточненные данные

5 часов назад
Краснодар получил звание города-миллионника

Краснодар получил звание города-миллионника

2 часа назад
Новак: страны ОПЕК+ выполнили Венское соглашение в августе на 129 процентов

Новак: страны ОПЕК+ выполнили Венское соглашение в августе на 129 процентов

1 час назад
"Вести в субботу" разобрались в первородном грехе Мюнхенских соглашений

"Вести в субботу" разобрались в первородном грехе Мюнхенских соглашений

2 часа назад
"Ростов" сыграл вничью с "Уфой" и остался на втором месте в РПЛ

"Ростов" сыграл вничью с "Уфой" и остался на втором месте в РПЛ

2 часа назад
Представитель Дерипаски не стал комментировать статью Bloomberg

Представитель Дерипаски не стал комментировать статью Bloomberg

3 часа назад
Опубликован рейтинг самых опасных городов мира

Опубликован рейтинг самых опасных городов мира

3 часа назад
Крушение парома на озере Виктория: погибших уже 209

Крушение парома на озере Виктория: погибших уже 209

3 часа назад
Хет-трик Афиногенова принес победу московскому "Динамо" над минскими одноклубниками

Хет-трик Афиногенова принес победу московскому "Динамо" над минскими одноклубниками

4 часа назад
Украина обвинила Россию в войне и вмешательстве в выборы

Украина обвинила Россию в войне и вмешательстве в выборы

4 часа назад
СКА обыграл "Локомотив", одержав шестую победу подряд

СКА обыграл "Локомотив", одержав шестую победу подряд

4 часа назад
Киев решил оценить имущество УПЦ Московского патриархата

Киев решил оценить имущество УПЦ Московского патриархата

4 часа назад
США пустили "пулю в сердце отношений" с Палестиной

США пустили "пулю в сердце отношений" с Палестиной

4 часа назад
Прикоснуться к мощам святого Спиридона едут верующие со всей России

Прикоснуться к мощам святого Спиридона едут верующие со всей России

5 часов назад
Казанский "Рубин" вырвал ничью у тульского "Арсенала" в конце матча

Казанский "Рубин" вырвал ничью у тульского "Арсенала" в конце матча

5 часов назад
Немецких инвесторов "сердечно пригласили" на Украину

Немецких инвесторов "сердечно пригласили" на Украину

5 часов назад
"Не уровень дипломата": Порошенко призвали уволить Климкина

"Не уровень дипломата": Порошенко призвали уволить Климкина

5 часов назад
Живущего в США ветерана наградили за оборону Москвы

Живущего в США ветерана наградили за оборону Москвы

5 часов назад
В Москве побит температурный рекорд 1994-го

В Москве побит температурный рекорд 1994-го

5 часов назад
В Донбассе украинские военные обстреляли автобус с пассажирами

В Донбассе украинские военные обстреляли автобус с пассажирами

6 часов назад
Роскосмос разъяснил слова Рогозина о Deep Space Gateway

Роскосмос разъяснил слова Рогозина о Deep Space Gateway

6 часов назад
В Саратове грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу с малышом. Видео

В Саратове грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу с малышом. Видео

6 часов назад
Минобороны обнародует всю информацию о сбитом в Сирии Ил-20

Минобороны обнародует всю информацию о сбитом в Сирии Ил-20

6 часов назад
КХЛ. "Салават Юлаев" разгромил дома "Барыс"

КХЛ. "Салават Юлаев" разгромил дома "Барыс"

6 часов назад
"Енот-ниндзя" залез на девятый этаж и спрыгнул обратно. Видео

"Енот-ниндзя" залез на девятый этаж и спрыгнул обратно. Видео

6 часов назад
Двое погибших и 17 пострадавших: в Турции разбился автобус со школьниками

Двое погибших и 17 пострадавших: в Турции разбился автобус со школьниками

7 часов назад
Блокировка Telegram: компромисс еще возможен

Блокировка Telegram: компромисс еще возможен

7 часов назад
Убийство девушек в Петрозаводске: Ипатов арестован

Убийство девушек в Петрозаводске: Ипатов арестован

7 часов назад
США пока считают КНДР ядерной угрозой всему миру

США пока считают КНДР ядерной угрозой всему миру

7 часов назад
Фонд Брэда Питта судится с архитектором из-за непригодных домов

Фонд Брэда Питта судится с архитектором из-за непригодных домов

7 часов назад
Скандальное фото Дуды и Трампа: уволенный сммщик "Белсата" заявил, что "ситуация - дно"

Скандальное фото Дуды и Трампа: уволенный сммщик "Белсата" заявил, что "ситуация - дно"

8 часов назад
Победы ВСУ оказались газетной уткой

Победы ВСУ оказались газетной уткой

8 часов назад
Захарова уточнила, кто для нее белорусы

Захарова уточнила, кто для нее белорусы

9 часов назад
Александр Логинов стал чемпионом страны по летнему биатлону

Александр Логинов стал чемпионом страны по летнему биатлону

9 часов назад
Американская разведка объяснила, почему "Булаву" не получится перехватить

Американская разведка объяснила, почему "Булаву" не получится перехватить

10 часов назад
Риелторы выяснили, какую квартиру стоит покупать в ипотеку

Риелторы выяснили, какую квартиру стоит покупать в ипотеку

10 часов назад
Лучшего футболиста чемпионата мира приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Лучшего футболиста чемпионата мира приговорили к восьми месяцам тюрьмы

10 часов назад
Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех

Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех

11 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 22 сентября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 22 сентября 2018 года

4 часа назад