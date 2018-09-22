Пьяный дебош в самолете стоил должности замминистра труда Киргизии

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отправил в отставку заместителя министра труда и социального развития Зууркан Каденову, передает "Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Там причин увольнения высокопоставленной чиновницы не назвали, однако местные СМИ пишут, что оно связано с пьяным дебошем в самолете. Журналисты, в свою очередь, ссылаются на публикацию в соцсети депутата парламента Аиды Исмаиловой, которая рассказала об инциденте, произошедшем в субботу утром на борту лайнера казахстанской авиакомпании, который должен был вылететь рейсом Сеул-Алматы.

По сведениям парламентария, киргизская чиновница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, скандалила с членами экипажа, отказывалась покидать самолет, показывала всем свой дипломатический паспорт. После долгих уговоров женщину вывели, и самолет улетел без нее с задержкой на несколько часов.

Депутат Исмаилова не назвала фамилию дебоширки, однако позднее посольство Киргизии в Южной Корее подтвердило, что нарушительницей порядка на борту стала Каденова. Со своей стороны пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева заявила, что, если информация подтвердится, премьер-министру поручено принять в отношении Каденовой "соответствующие меры".