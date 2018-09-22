Кораблекрушение на озере Виктория: чудесное спасение моряка

Чудесная история спасения в Танзании: во время крушения пассажирского парома на озере Виктория удалось выжить одному из членов экипажа. Он укрылся в каюте, и, когда судно пошло на дно, произошел эффект воздушной камеры, то есть остался воздух.

Как напоминает "Россия 24", число погибших в крушении парома возросло до 209. Предварительная причина катастрофы — перегруз. Кроме пассажиров на судне был контрабандный груз в виде цемента и продуктов питания. Еще одна версия — ошибка экипажа: рулевой мог совершить слишком резкий поворот при управлении, и корабль перевернулся.