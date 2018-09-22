Командующий военно-морскими силами Китая отозван из США

КНР срочно отзывает из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна. Высокопоставленный военный находится в США для участия в 23-м международном симпозиуме военно-морских сил. После этого он планировал посетить с визитом ряд американских городов.

Причиной такого решения стали санкции, введенные США из-за военного сотрудничества с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства обороны КНР.

США 20 сентября ввели санкции в отношении военных ведомств Китая, сотрудничающих с российскими оборонными компаниями, в частности из-за сделок по покупке российских самолетов и ЗРС С-400. В ответ в Минобороны КНР заявили, что Вашингтон не имеет права вмешиваться в отношения Пекина и Москвы в области национальной обороны, поскольку такое взаимодействие не нарушает норм международного права. В китайском военном ведомстве потребовали, чтобы США признали свою ошибку и отменили ограничения.