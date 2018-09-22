Проект Boeing и "ВСМПО-АВИСМА" стал первым резидентом "Титановой долины"

Пока власти Соединенных Штатов расширяют санкции, в Свердловской области, в городе Верхняя Салда, дан старт новому совместному производству.

Будущие детали самолета на этом заводе сначала выпекают. То, что впоследствии станет узлами крепления двигателя или шасси, в самом начале — всего лишь раскаленный брусок титана.

Под ударами многотонного пресса титановая заготовка становится крепче и прочнее. Точно так же и партнерство между уральским заводом и корпорацией Bоeing абсолютно невосприимчиво к "политической коррозии". Решение о запуске второго совместного предприятия было принято еще несколько лет назад и, несмотря ни на что, исполнено строго по графику. Как заявил на открытии президент Bоeing в России — Сергей Кравченко, сегодня два мировых промышленных гиганта находятся в тесной зависимости друг от друга.

"Авиация летает очень высоко, надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничество и показывать пример того, что две великие аэрокосмические державы могут делать для человечества", — отметил Кравченко

На торжественном открытии — внушительная американская делегация. Хедлайнеры — посол США Джон Хантсман, президент Bоeing Деннис Мюленбург и генеральный директор совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing Скотт Рикетт.

"Торжественное открытие второй производственной площадки здесь, в "Титановой долине" предоставит "ВСМПО-АВИСМА" и Boeing конкурентные преимущества по возможности механической обработки титановой продукции", — сказал Рикетт.

Механобработка — один из последних и самых важных этапов производства, и ведущие авиастроительные корпорации доверяют эту работу именно уральскому заводу. В 2009-м сотрудничество Boeing и "ВСМПО-АВИСМА" вышло на новый уровень – открылся цех совместного производства деталей. А это новое производство стало первым резидентом особой экономической зоны "Титановая долина".

Стойки шасси, лопатки и диски для авиационных двигателей, детали фюзеляжа — важнейшие узлы самолетов корпораций Airbus и Boeing производят здесь, в небольшой уральском городе Верхняя Салда. Клеймо "Россия" на каждой детали уже давно является знаком качества.

Впрочем, пассажиры самолетов, которые каждую секунду взлетают по всему миру, вероятно, и не догадываются, кому они обязаны быстрым взлетам и мягким посадкам.

"При посадке в самолет с трапа мимо шасси все проходят, и мощные опоры самолета в глаза бросаются всем, так вот наш титан именно в этих узлах представлен", — подчеркнул Павел Чайко, исполняющий обязанности начальника цеха механобработки.

Новая площадка обеспечит работой более 200 специалистов и позволит в разы увеличить объем выпуска деталей для самолетов всей линейки Boeing. Через четыре года партнеры не исключают строительства третьей линии механобработки.