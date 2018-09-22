Меркель стала главной гордостью немцев

Из всех деятелей политики, культуры, экономистов, ученых и спортсменов больше всего граждане ФРГ гордятся своим канцлером Ангелой Меркель. Таковы данные телефонного опроса, проведенного немецким еженедельником Welt am Sonntag.

Имя Меркель назвали 16 процентов респондентов, причем чаще других оно звучало в ответах жителей как западных земель, так и востока ФРГ. На втором месте — 11 процентов — бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт. На третьем и четвертом местах — экс-канцлеры Вилли Брандт и Гельмут Коль (по 6 процентов). Их называли преимущественно жители восточной части Германии.

В опросе, которые прошел в конце июля, участвовали 1047 человек, передает РИА Новости. Его результаты, согласно интерпретации издания, говорят: больше всего немцы гордятся своими политиками. На них пришлось 49 процентов от всех названных имен, затем идут известные спортсмены, и еще реже звучали в ответах опрошенных имена писателей и деятелей науки.

Среди архитектурных сооружений, городов и мест в Германии немцы чаще всего называли в качестве повода для гордости свою столицу Берлин (27 процентов), немного реже — Мюнхен и Гамбург. Опрос также показал, что граждане Германии гордятся такими национальными компаниями как Daimler, Volkswagen и BMW.