"Ростов" сыграл вничью с "Уфой" и остался на втором месте в РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) продолжаются матчи восьмого тура. В Ростове-на-Дону местный футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с "Уфой". Встреча прошла на "Ростов-Арене" и завершилась со счетом 0:0.

"Ростов" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей и с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. "Уфа" прервала пятиматчевую серию поражений и идет на 15-й строчке, набрав пять баллов.