Премьер-лига. "Ахмат" и "Оренбург" победителя не выявили

Матчем в Грозном между местным "Ахматом" и футбольным клубом "Оренбург" продолжился восьмой тур Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 22-й минуте открыл венесуэльский защитник хозяев Вилькер Анхель. Гости отыгрались на 67-й минуте усилиями полузащитника Вадима Афонина.

"Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. "Оренбург" идет на шестом, имея в активе столько же баллов, но опережая грозненцев по дополнительным показателям.