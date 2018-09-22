Краснодар получил звание города-миллионника

Краснодару официально присвоено звание города-миллионника. Символическое свидетельство, подтверждающее этот статус, мэру Краснодара Евгению Первышову вручила руководитель управления Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Церемония вручения состоялась в субботу, 22 сентября, на праздничном гала-концерте в честь 225-летия Краснодара.

Ранее помощник градоначальника Владимир Вербицкий сообщил, что население Краснодара в 2017 году превысило отметку в 1,3 миллиона человек.

Как сообщил в ходе празднования Первышов, краснодарские власти добивались этого статуса для города в течение нескольких лет. Краснодар официально стал 16-м российским городом-миллионником. Мэр добавил, что доля экономически активного населения в городе является одной из самых высоких в стране.