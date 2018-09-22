"Бавария" нанесла "Шальке" четвертое поражение подряд со старта сезона

Шестью матчами в субботу, 22 сентября, продолжился четвертый тур чемпионата Германии по футболу. В одной из центральных встреч мюнхенская "Бавария" на выезде одержала победу над "Шальке". Игра состоялась в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей мячи забили колумбиец Хамес Родригес (8-я минута) и поляк Роберт Левандовский (64-я).

Отметим, что соперник московского "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов "Шальке" потерпел четвертое поражение подряд на старте сезона в Бундеслиге и идет последним в турнирной таблице. "Бавария" с четырьмя победами в четырех встречах лидирует с 12 очками.

Результаты других встреч игрового дня: "Хоффенхайм" — "Боруссия" (Дортмунд) — 1:1, "Аугсбург" — "Вердер" — 2:3, "Нюрнберг" — "Ганновер" — 2:0, "Герта" — "Боруссия" (Менхенгладбах) — 4:2, "Вольфсбург" — "Фрайбург" — 1:3.