Новости Спорт

Все видео этой рубрики
22 сентября 201821:55

"Бавария" нанесла "Шальке" четвертое поражение подряд со старта сезона

https://twitter.com/FCBayern

Шестью матчами в субботу, 22 сентября, продолжился четвертый тур чемпионата Германии по футболу. В одной из центральных встреч мюнхенская "Бавария" на выезде одержала победу над "Шальке". Игра состоялась в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей мячи забили колумбиец Хамес Родригес (8-я минута) и поляк Роберт Левандовский (64-я).

Отметим, что соперник московского "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов "Шальке" потерпел четвертое поражение подряд на старте сезона в Бундеслиге и идет последним в турнирной таблице. "Бавария" с четырьмя победами в четырех встречах лидирует с 12 очками.

Результаты других встреч игрового дня: "Хоффенхайм" — "Боруссия" (Дортмунд) — 1:1, "Аугсбург" — "Вердер" — 2:3, "Нюрнберг" — "Ганновер" — 2:0, "Герта" — "Боруссия" (Менхенгладбах) — 4:2, "Вольфсбург" — "Фрайбург" — 1:3.

Сейчас

20:22

Командующий военно-морскими силами Китая отозван из США

20:20

Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону РФ

17:24

В Донбассе украинские военные обстреляли автобус с пассажирами

17:20

Посла США вызвали в китайский МИД из-за связанных с Россией санкций

15:48

Западная коалиция спрятала главарей ИГ

13:45

Допрос и обыски: ФСБ задержала Исмаила Эфендиева

13:29

Американская разведка объяснила, почему "Булаву" не получится перехватить

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону РФ

Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону РФ

1 час назад
Массовое убийство на иранском параде: уточненные данные

Массовое убийство на иранском параде: уточненные данные

3 часа назад
В столичном метро погибла девушка

В столичном метро погибла девушка

21 минута назад
ЦБ повысил ставку, чтобы избежать резкого роста цен

ЦБ повысил ставку, чтобы избежать резкого роста цен

1 час назад
Меркель стала главной гордостью немцев

Меркель стала главной гордостью немцев

45 минут назад
Тяжелые переговоры: Путин и Лукашенко обсудили болезненные вопросы

Тяжелые переговоры: Путин и Лукашенко обсудили болезненные вопросы

8 часов назад
Памфилова рассказала, чем в этом году пытались подкупить россиян

Памфилова рассказала, чем в этом году пытались подкупить россиян

1 час назад
Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

Нужна помощь: Вову Кыштымова спасет срочная реконструкция черепа

17.09.2018 08:30
Западная коалиция спрятала главарей ИГ

Западная коалиция спрятала главарей ИГ

6 часов назад
Американская разведка объяснила, почему "Булаву" не получится перехватить

Американская разведка объяснила, почему "Булаву" не получится перехватить

8 часов назад
Кораблекрушение на озере Виктория: чудесное спасение моряка

Кораблекрушение на озере Виктория: чудесное спасение моряка

15 минут назад
Трамп спровоцировал флешмоб, посвященный изнасилованиям

Трамп спровоцировал флешмоб, посвященный изнасилованиям

30 минут назад
Командующий военно-морскими силами Китая отозван из США

Командующий военно-морскими силами Китая отозван из США

1 час назад
Краснодар получил звание города-миллионника

Краснодар получил звание города-миллионника

34 минуты назад
"Вести в субботу" разобрались в первородном грехе Мюнхенских соглашений

"Вести в субботу" разобрались в первородном грехе Мюнхенских соглашений

1 час назад
"Ростов" сыграл вничью с "Уфой" и остался на втором месте в РПЛ

"Ростов" сыграл вничью с "Уфой" и остался на втором месте в РПЛ

1 час назад
Представитель Дерипаски не стал комментировать статью Bloomberg

Представитель Дерипаски не стал комментировать статью Bloomberg

2 часа назад
Опубликован рейтинг самых опасных городов мира

Опубликован рейтинг самых опасных городов мира

2 часа назад
Крушение парома на озере Виктория: погибших уже 209

Крушение парома на озере Виктория: погибших уже 209

2 часа назад
Хет-трик Афиногенова принес победу московскому "Динамо" над минскими одноклубниками

Хет-трик Афиногенова принес победу московскому "Динамо" над минскими одноклубниками

2 часа назад
Украина обвинила Россию в войне и вмешательстве в выборы

Украина обвинила Россию в войне и вмешательстве в выборы

2 часа назад
СКА обыграл "Локомотив", одержав шестую победу подряд

СКА обыграл "Локомотив", одержав шестую победу подряд

2 часа назад
Киев решил оценить имущество УПЦ Московского патриархата

Киев решил оценить имущество УПЦ Московского патриархата

3 часа назад
США пустили "пулю в сердце отношений" с Палестиной

США пустили "пулю в сердце отношений" с Палестиной

3 часа назад
Прикоснуться к мощам святого Спиридона едут верующие со всей России

Прикоснуться к мощам святого Спиридона едут верующие со всей России

3 часа назад
Казанский "Рубин" вырвал ничью у тульского "Арсенала" в конце матча

Казанский "Рубин" вырвал ничью у тульского "Арсенала" в конце матча

3 часа назад
Немецких инвесторов "сердечно пригласили" на Украину

Немецких инвесторов "сердечно пригласили" на Украину

3 часа назад
"Не уровень дипломата": Порошенко призвали уволить Климкина

"Не уровень дипломата": Порошенко призвали уволить Климкина

3 часа назад
Живущего в США ветерана наградили за оборону Москвы

Живущего в США ветерана наградили за оборону Москвы

4 часа назад
В Москве побит температурный рекорд 1994-го

В Москве побит температурный рекорд 1994-го

4 часа назад
В Донбассе украинские военные обстреляли автобус с пассажирами

В Донбассе украинские военные обстреляли автобус с пассажирами

4 часа назад
Роскосмос разъяснил слова Рогозина о Deep Space Gateway

Роскосмос разъяснил слова Рогозина о Deep Space Gateway

4 часа назад
В Саратове грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу с малышом. Видео

В Саратове грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу с малышом. Видео

4 часа назад
Минобороны обнародует всю информацию о сбитом в Сирии Ил-20

Минобороны обнародует всю информацию о сбитом в Сирии Ил-20

4 часа назад
КХЛ. "Салават Юлаев" разгромил дома "Барыс"

КХЛ. "Салават Юлаев" разгромил дома "Барыс"

4 часа назад
"Енот-ниндзя" залез на девятый этаж и спрыгнул обратно. Видео

"Енот-ниндзя" залез на девятый этаж и спрыгнул обратно. Видео

5 часов назад
Двое погибших и 17 пострадавших: в Турции разбился автобус со школьниками

Двое погибших и 17 пострадавших: в Турции разбился автобус со школьниками

5 часов назад
Блокировка Telegram: компромисс еще возможен

Блокировка Telegram: компромисс еще возможен

5 часов назад
Убийство девушек в Петрозаводске: Ипатов арестован

Убийство девушек в Петрозаводске: Ипатов арестован

5 часов назад
США пока считают КНДР ядерной угрозой всему миру

США пока считают КНДР ядерной угрозой всему миру

6 часов назад
Фонд Брэда Питта судится с архитектором из-за непригодных домов

Фонд Брэда Питта судится с архитектором из-за непригодных домов

6 часов назад
Скандальное фото Дуды и Трампа: уволенный сммщик "Белсата" заявил, что "ситуация - дно"

Скандальное фото Дуды и Трампа: уволенный сммщик "Белсата" заявил, что "ситуация - дно"

6 часов назад
Победы ВСУ оказались газетной уткой

Победы ВСУ оказались газетной уткой

7 часов назад
Захарова уточнила, кто для нее белорусы

Захарова уточнила, кто для нее белорусы

8 часов назад
Александр Логинов стал чемпионом страны по летнему биатлону

Александр Логинов стал чемпионом страны по летнему биатлону

8 часов назад
Риелторы выяснили, какую квартиру стоит покупать в ипотеку

Риелторы выяснили, какую квартиру стоит покупать в ипотеку

9 часов назад
Лучшего футболиста чемпионата мира приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Лучшего футболиста чемпионата мира приговорили к восьми месяцам тюрьмы

9 часов назад
Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех

Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 22 сентября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 22 сентября 2018 года

3 часа назад
Лекарство от болезни Альцгеймера уже придумано

Лекарство от болезни Альцгеймера уже придумано

8 часов назад
Как трехмерная печать одежды и обуви повлияет на индустрию моды

Как трехмерная печать одежды и обуви повлияет на индустрию моды

8 часов назад
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

20.09.2018 21:58
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

19.09.2018 21:50