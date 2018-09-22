В столичном метро погибла девушка

На станции столичного метро "Улица Академика Янгеля" погибла 22-летняя москвичка. Инцидент с пассажиркой произошел около 19:55, передает "Интерфакс".

По словам главы пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, девушка упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив ее, машинист применил экстренное торможение, но не успел остановить поезд и предотвратить наезд.

Бригада скорой помощи, которую вызвали полицейские, констатировала смерть девушки. Чтобы извлечь погибшую с путей было снято напряжение. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев трагедии, а также машиниста электропоезда.

По факту гибели девушки проводится проверка, будет произведен обзор записей видеонаблюдения. На движение Серпуховско-Тимирязевской линии метро инцидент в целом не повлиял.