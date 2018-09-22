Помпео: Вашингтону приходится противостоять "злонамеренным действиям" Москвы

Несмотря на все свои усилия, США пока не пришли к желаемым отношениям с Россией, и Вашингтону до сих пор приходится давать отпор "злонамеренным действиям" Москвы. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу NBC госсекретарь США Майкл Помпео.

Президент Трамп, по словам главы Госдепа, пытается развивать отношения с Россией и изменить ситуацию к лучшему, но пока что в Вашингтоне не достигли успеха, передает ТАСС. Среди причин недовольства Вашингтона — то, что Россия "не помогает" США в урегулировании ситуации на Украине и в Сирии.

При этом шеф американской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что существуют сферы, где

У России и США, конечно, есть и общие интересы, отметил Помпео — например, вопросы борьбы с терроризмом, по которым он тесно работал с Россией на своей прежней должности директора ЦРУ. Однако Россия, по его словам, руководствуется совершенно другими ценностями, нежели США.

Помпео пришлось также опровергать предположение о том, что в отношении России он и Трамп выступают в роли "плохого и хорошего полицейского". По его словам, и он сам, и глава Белого дома "пытаются быть полицейскими, которые защищают Америку", и, по мнению Помпео, вполне успешны в этом.